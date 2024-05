Wanessa Camargo mostra o novo visual - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/05/2024 15:46

Wanessa Camargo usou suas redes sociais para compartilhar com os seguidores o motivo de seu sumiço após um show recente. A cantora revelou que foi diagnosticada com rotavírus, uma infecção que atingiu toda sua família, começando pelo filho mais velho. No entanto, a namorada de Dado Dolabella garantiu que está bem.

Em seus stories do Instagram, ela detalhou o diagnóstico. “Na semana seguinte do show, meu filho mais velho ficou com rotavírus. Não sei se vocês conhecem, o rotavírus é muito pesado. É muita diarreia, tem um risco grande de desidratação", começou ela.

Wanessa detalhou o impacto da doença em sua família, mencionando que todos foram infectados. "Aqui em casa, o meu mais velho pegou, depois o João e depois eu. Estou aqui no finalzinho, consegui me levantar hoje. Passei os últimos dias meio estranha, dá uma fraqueza gigante", contou a artista.

Ela alertou os fãs sobre a gravidade e o contágio do rotavírus, revelando como evitar a infecção. "Tomem muito cuidado com as crianças pequenas, com idosos também, sempre lavar bastante as mãos e alimentos, se cuidem, hidratem muito", recomendou.

A ex-BBB também compartilhou seu susto com a rapidez da desidratação causada pelo rotavírus. "Não tem muito o que fazer, tem que esperar o vírus sair. Pro José foi 5 dias, pro João 4, comigo foram 3 dias. Quando um filho da gente tá doente, dá vontade de pegar o que eles tão sentindo e passar pra gente, então o mundo para", desabafou.