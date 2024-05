Carlinhos Maia explica o motivo de Lucas não gostar de Emily - Foto: Reprodução

Publicado 23/05/2024 16:58 | Atualizado 23/05/2024 17:03

Carlinhos Maia decidiu se manifestar sobre a polêmica envolvendo Emily Garcia, que se machucou ao tentar pegar um buquê em um casamento . Nesta quinta-feira (23), o influenciador esclareceu o motivo do mal-estar entre a influenciadora e seu marido, Lucas Guimarães.O youtuber pediu que internautas tentassem compreender o lado do esposo. “Vocês precisam entender que existe um enorme mal-estar entre Emily e o meu marido por causa de Babal Guimarães. Teve agressão, traição, teve prisão. [...] Quando aconteceu a polêmica entre Emily e Babal, o Lucas tinha perdido o pai e a mãe, então ele também não soube lidar”, iniciou.O marido de Lucas Guimarães acrescentou que tentou aliviar a pressão: “Eu lhe expliquei que ele não tinha mais de ser ‘o homem da casa’ e resolver o problema de todos. Disse isso porque depois os alecrins-dourados já ficavam aí numa boa, todos de bem e ele levava hate que não precisava”, completou.O influenciador também mencionou que já conversou com Emily Garcia sobre a situação. “Eu sou alguém que não guarda mágoas, fez algo pra mim eu ligo o foda-se, mas eu nunca perdi pai ou mãe”, contou. “Eu sei também que ambos [Emily e Babal] erraram”, ponderou.Em relação ao polêmico divórcio entre os famosos, ele detalhou como devia ter acontecido: “Ele [Babal] que segurasse o problema, Emily tinha o direito dela de estar com raiva e falar o que quisesse dele, mas na raiva ela atacou a família dele também e Lucas ainda tem mágoa”, finalizou.