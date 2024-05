Gisele Bündchen - Divulgação

Publicado 23/05/2024 16:29 | Atualizado 23/05/2024 16:30

Gisele Bündchen mobilizou uma arrecadação significativa para ajudar as vítimas das chuvas em seu estado natal, o RIo Grande do Sul. A supermodelo, em parceria com uma ONG, levantou mais de R$ 6 milhões para a reconstrução das cidades gaúchas afetadas pelas enchentes. A famosa agradeceu a todos que contribuíram.



Em seu perfil no Instagram, a ex-mulher de Tom Brady dedicou uma publicação aos voluntários. "Quero agradecer a todas as pessoas e organizações que doaram dinheiro ao Fundo Luz Alliance com a Brazil Foundation para ajudar as pessoas do sul do Brasil afetadas pelas enchentes. Mais de 17.808 pessoas doaram, e arrecadamos cerca de R$ 6.130.000”, revelou.



A loira também adiantou qual é o próximo passo: “Agora, vamos nos concentrar em ajudar na reconstrução para que as pessoas possam retornar às suas casas. Ninguém faz nada sozinho e, para superar uma tragédia dessas proporções, precisaremos da ajuda de todos", afirmou.



A modelo também incentivou a continuidade das doações e do apoio às vítimas. "Continue doando, compartilhando e dando voz aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Muito obrigada!", completou. Gisele também gravou um vídeo em inglês, mostrando as imagens da tragédia no RS, revelando sua esperança na humanidade diante da solidariedade vista nas últimas semanas.