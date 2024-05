Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução

Bruna Marquezine e Marina Ruy BarbosaFoto: Reprodução

Publicado 23/05/2024 19:57 | Atualizado 23/05/2024 19:59

Bruna Marquezine deixou os internautas surpresos ao interagir novamente com a atriz Marina Ruy Barbosa, na noite desta quinta-feira (23). A morena elogiou o look da ruiva para o Festival de Cannes, na França. Antes disso, ela já havia curtido uma foto da famosa no evento. Será que a dupla selou a paz?



O elogio foi visto no perfil do stylist Pedro Sales, uma vez que Bruna e Marina não se seguem desde 2019, após um suposto rompimento na amizade. Na época, a intérprete de Poderosa (Fuzuê) foi acusada de curtir mensagens negativas contra a atriz, o que teria levado ao unfollow mútuo. Desde então, houve um afastamento entre as artistas.



Para quem não se lembra, ambas as atrizes protagonizaram a novela “Deus Salve o Rei” em 2018, período em que começaram as desavenças. A produção foi um momento difícil para Bruna, que enfrentou uma onda de ódio online, supostamente incentivada por Marina. Além disso, a ruiva foi envolvida em um escândalo de suposta traição de José Loreto e Débora Nascimento.



No entanto, é possível que as famosas tenham deixado as diferenças para trás, a nova interação repercutiu na web. “A Bruna está querendo e não está sabendo pedir (risos)”, afirmou uma internauta. “Ate porque não era a Bruna que curtia nada detonando a coleguinha né”, ponderou outra. “Amava a amizade delas, que bom”, declarou mais uma.