Sasha Meneghel e João Lucas comemoram 3 anos de casadosReprodução / Instagram

João Lucas, marido de Sasha, resolveu comemorar os três anos de casamento com uma homenagem nas redes sociais. Mas a escolha da paleta de cores acabou confundindo seus seguidores. O cantor publicou uma série de fotos românticas com a esposa, todas em preto e branco, o que fez muitos fãs pensarem que se tratava de um anúncio de divórcio.



As fotos escolhidas por João Lucas foram editadas em escala negativa, que normalmente é associada a anúncios de rompimentos. Essa escolha inusitada gerou alarmou os seguidores, que não deixaram de comentar o susto que levaram. Apesar da confusão, os fãs celebraram o amor da dupla.



Nos comentários, internautas revelaram o mesmo raciocínio: “Que susto, João. Não posta foto em preto e branco assim não que a gente já acha que acabou o casamento”, anunciou um fã. “Tô tão ‘ababuble’ das ideias que achei que fosse anúncio de término. Felizmente não era”, disse outro. “Mano, quase morri achando que vocês tinham terminado. Faz isso não, por favor”, solicitou mais um.



Por fim, os apoiadores do casal celebraram o relacionamento entre Saaha e aquele que faz dela “a mulher mais feliz desse mundo”, nas palavras da famosa. “Vocês são tudo juntos. Viva esse amor tão especial”, celebrou Sabrina Sato. “Amor de vcs é lindo e intenso, raro de encontrar”, declarou uma seguidora. “Nasceram um para o outro!”, destacou uma terceira.