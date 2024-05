Karoline Lima e Léo Pereira debocham de Militão: \'Aventura amorosa\'

Karoline Lima, Léo Pereira e Éder Militão - Foto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 10:36 | Atualizado 24/05/2024 10:50

Karoline Lima e Éder Militão parecem estar em pé de guerra mais uma vez. O jogador de futebol teria decidido processar novamente a influenciadora. O atual namorado dela, o jogador do Flamengo Léo Pereira, consta na ação como uma "aventura amorosa". Em resposta, a modelo usou as redes sociais para debochar da situação.



Na noite desta quinta-feira (23), Karoline apareceu nos stories do Instagram ao lado de Léo Pereira. "Eu e minha aventura amorosa (risos)", escreveu ela na legenda da foto, ironizando a acusação de Militão. No registro, a dupla destacou a tatuagem de casal que fizeram: um tatuou a inicial do outro no próprio dedo.



Para quem não sabe, circula nas redes sociais que Éder Militão decidiu processar a mãe de sua filha Cecília, de um ano. Isso porque a mesma teria impedido que a menina viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá fosse contratada. A pequena, atualmente, está sem babá.



Além de afirmar que não precisava de uma pessoa estranha em sua residência, o jogador teria solicitado que Karoline fosse proibida de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele argumentou que ela vive uma "aventura amorosa" que poderia mudar a rotina da filha. O atleta chegou a anexar fotos da loira com o ex-namorado, Gui Araújo, para provar uma frequente troca de parceiros.

