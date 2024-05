Andressa Urach e Lucas Matheus comemoram um mês de namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2024 09:02 | Atualizado 24/05/2024 09:40

Andressa Urach, conhecida por seu trabalho como influenciadora +18, está tentando engravidar de seu atual namorado, o ator pornô Lucas Matheus. O anuncio foi feito nas redes sociais, quando ela contou que parou de tomar anticoncepcional. Agora, a famosa revelou como pretende dar andamento ao conteúdo adulto durante a gestação.



Em seus stories do Instagram, a modelo detalhou a “preparação” para a gravidez. "Ficaremos três dias no motel tentando [risos]. Só que, na verdade, acho que é muito cedo, porque até anticoncepcional sair do corpo leva um tempo", iniciou.



Andressa já é mãe de Arthur Urach, de 18 anos, e Leon, de 2 anos, de relacionamentos anteriores. "Eu sempre quis ser mãe de três. Como conheci o Lucas e acho que seria maravilhoso viver esse momento mãe junto dele - porque ele é uma pessoa incrível, muito amável com a família e amigos dele - então acho que ele será um ótimo pai", pontuou.



Sobre continuar sua carreira durante a gestação, Andressa foi clara: "Enquanto eu estiver grávida, vou continuar produzindo conteúdo solo e com o Lucas, pai do meu baby. Com outros criadores de conteúdo, pra preservar o neném, não. Mas depois que eu me recuperar, que passar a quarentena, que eu estiver bem com meu corpo, aí sim a gente volta as collabs", afirmou.



A influenciadora, recentemente, passou por vários procedimentos estéticos, incluindo aumento dos seios e retirada de costelas. "O desejo de ser mãe, de poder criar meu neném, é muito maior. E nada que uma cirurgia plástica não resolva [risos] pra consertar depois", encerrou ela.