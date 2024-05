Alane se pronuncia após falar mal de Juliette e aparecer com a cantora - Foto: Reprodução

Alane se pronuncia após falar mal de Juliette e aparecer com a cantoraFoto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 09:34

A ex-BBB Alane Dias se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais após um tweet antigo, onde ela fazia um comentário sobre Juliette, viralizar. Isso porque, na publicação, a dançarina deu a entender que não suportaria uma convivência com a pernambucana. A frase surgiu na mídia logo após a ex-sister surgir em um clique com a artista.



No X, antigo Twitter, Alane escreveu: “Não me cancelem, mas eu não conseguiria conviver com a Ju (risos)”. A frase data de quando Juliette ainda estava na casa mais vigiada do Brasil e gerou burburinho depois que Alane foi vista em uma foto ao lado da cantora em sua festa.



Diante da repercussão, Alane decidiu esclarecer a situação. “Gente, esse tweet antigo é do início do BBB [21]. Assim como a maioria por aqui, eu comentava o programa no Twitter [atual X]. Do meio pro final [da edição] eu já era uma cacto de carteirinha!”, garantiu, referindo-se ao apelido carinhoso dos fãs de Juliette.



Para evitar qualquer mal-entendido, a bailarina fez questão de expressar sua admiração pela campeã do BBB 21. “Parem de procurar treta onde não tem. Adorei te conhecer ontem pessoalmente Juliette. Sou fã da mulher que você é e da sua trajetória como cantora. Você brilha!”, disparou, tecendo elogios para a famosa.