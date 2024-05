Tony Ramos, de 75 anos - Divulgação

Publicado 24/05/2024 11:32 | Atualizado 24/05/2024 11:41

Tony Ramos, aos 75 anos, deixou o Hospital Samaritano Botafogo hoje (24) após uma internação que preocupou fãs e amigos. O ator estava internado desde o dia 16 de maio com hematoma subdural, que trata-se de um sangramento intracraniano.

Durante sua estadia no hospital, Tony enfrentou duas cirurgias delicadas. Após receber alta do CTI e ser transferido para a Unidade Semi-intensiva no sábado (18), o artista teve um revés inesperado no domingo (19). Assim, exigindo uma segunda cirurgia devido a distúrbios de coagulação.



No seu último boletim médico, antes de receber alta, Tony Ramos já estava “em processo de reabilitação com fisioterapia”. O famoso se encontrava estável e até caminhando na instituição de saúde.



Vale lembrar que, neste ano, o profissional consagrado completou 60 anos de carreira, tendo passado 46 deles na Globo. A novela “Terra e Paixão” foi a sua produção mais recente na emissora. Pouco antes da internação, ele estava em cartaz com Denise Fraga na peça “O Que Só Sabemos Juntos”, em São Paulo. O espetáculo teve as datas de apresentações adiadas devido ao estado do ator.