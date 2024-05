Marcelo Castro - Foto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 18:54 | Atualizado 24/05/2024 19:11

Marcelo Castro e Jamerson Oliveira, ex-contratados da Record da Bahia, são acusados de desviar cerca de R$ 500 mil em doações. Segundo relatório policial, o ex-apresentador solicitava que os telespectadores doassem valores para crianças doentes, mas o dinheiro não chegava às famílias necessitadas.



O jornalista, que apresentava o "Balanço Geral" local, usava a comovente história de crianças enfermas para pedir doações. No entanto, dos valores arrecadados, grande parte não chegava aos destinatários. Um exemplo foi o caso de um menino com tumor no crânio, onde dos R$ 109,5 mil doados, apenas R$ 40 mil chegaram à família.



A investigação revelou que Marcelo Castro contou cerca de 13 histórias semelhantes no programa, envolvendo crianças com diversas enfermidades. Apesar das acusações e da demissão da emissora, ele segue trabalhando normalmente na TV Aratu, afiliada ao SBT.



O editor chefe, Jamerson Oliveira, também estaria envolvido. Porém, ele segue ocupando a mesma posição no programa. Juntos, eles teriam desviado os meio milhão de reais entre setembro de 2022 a fevereiro de 2023.



A Revista Piauí teve acesso ao relatório policial e recebeu ameaças por parte dos jornalistas, alegando que iriam processar o veículo caso fossem citados. A Record afirmou estar colaborando com as investigações, garantiu que todos os envolvidos na fraude foram demitidos e medidas legais seriam tomadas.