Felipe Pezzoni, vocalista da Banda EvaReprodução/Instagram

Publicado 24/05/2024 14:38 | Atualizado 24/05/2024 14:40

O cantor Felipe Pezzoni, conhecido como vocalista da Banda Eva, surpreendeu os fãs ao revelar que passou por uma cirurgia de emergência na coluna. O procedimento ocorreu no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, Bahia, e foi anunciado pelo próprio artista em suas redes sociais.



Felipe compartilhou detalhes sobre o que levou à operação e seu estado de saúde atual. "Antes de qualquer coisa, estou melhor e mais saudável do que nunca!", tranquilizou ele. "Queria apenas dividir um pedacinho do que foi a minha última semana, foram dias desafiadores, mas que tomei como um lembrete gentil de que devemos sempre honrar e nutrir o nosso templo", disse o famoso.



Durante suas férias, Felipe decidiu investigar um formigamento persistente que estava sentindo. Após alguns exames, descobriu que o incômodo era causado por uma hérnia cervical comprimindo sua medula. "Foi tudo muito rápido, em cinco dias fiz exames, marquei a cirurgia, internei, operei e tive alta", relatou.



O artista se mostrou grato pela equipe médica que o atendeu, descrevendo-os como profissionais excepcionais e seres humanos incríveis. "Deus grandioso enviou a melhor equipe para me conduzir nesse processo", afirmou. Ele está se recuperando bem e promete voltar aos palcos assim que possível.