Leidy ElinReprodução/Globo

Publicado 25/05/2024 11:55

Não é de hoje que a Leidy Elin vem reclamando da onda de ódio que recebe nas redes sociais. Os fãs de Davi Brito ainda não perdoaram a trancista por ter jogado as roupas do campeão na piscina do BBB 24. No entanto, parece que os fãs da África aguardam uma visita da ex-sister.



Em uma interação com os seguidores em seu perfil no Instagram, a ex-BBB confessou que tem vontade de conhecer os fãs do continente africano. “Eu tô louca pra ir pra lá, tô louca pra visitar”, revelou a ex-BBB.



A trancista mencionou que conversou com uma fã local e ficou emocionada. “Vou gente. Vocês vão me ver lá na África. No final desse ano, se tudo der certo, eu vou. O Brasil não queria me acolher e a África queria me acolher, eu quase chorei gente quando ela falou isso”, admitiu.



Nas redes sociais, internautas reagiram à possibilidade da viagem. “Vai! Se é por falta de adeus (risos)”, declarou uma. “Não importa o ambiente, o que somos por dentro só muda se a gente quiser mudar”, ponderou outro. “Ta certíssima! BBB já passou. Vida segue!”, incentivou uma terceira.