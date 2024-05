Marina Ruy Barbosa reage à defesa feita por seu pai na web: 'Inveja' - Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa reage à defesa feita por seu pai na web: 'Inveja' Foto: Reprodução

Publicado 25/05/2024 15:51

Marina Ruy Barbosa surpreendeu os fãs com sua reação bem-humorada ao comentário protetor de seu pai, Paulo Ruy Barbosa, na internet. Nos últimos dias, o veterano se ofendeu com críticas direcionadas à filha durante o Festival de Cannes e saiu em sua defesa. Inclusive, alegou que os comentários negativos eram inveja.



Em um comentário nas redes sociais, Paulo Ruy Barbosa foi direto ao ponto: "Semana muito difícil para aquelas que morrem de inveja da Marina! Destaque total em Cannes, muito elogiada pela mídia internacional que acompanha o festival", escreveu o patriarca.



Marina, que tem impressionado com seus looks no festival na França, compartilhou sua opinião. Em resposta à declaração do pai, a ruiva escreveu um comentário que divertiu muitos seguidores. "Instagram, você poderia deletar o insta do meu pai? Obrigada", disse a atriz, acompanhando a mensagem com um emoji de gargalhada.



A famosa tem impressionado com seus deslumbrantes looks no festival. Em um dos eventos, ela apareceu com um vestido branco e joias com pedras vermelhas, destacando-se no tapete vermelho. Em outro momento, ela encantou com um vestido dourado estilo princesa.