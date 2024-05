Nicki Minaj decepcionou fãs ao fazer publicações com discurso antivacina - Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2024 14:46

Nicki Minaj foi detida no aeroporto de Amsterdã, na Holanda, sob acusação de porte de drogas. A cantora transmitiu o momento ao vivo nas redes sociais, onde policiais informam que ela seria levada à delegacia. Durante a live, a cantora pediu para falar com um advogado antes de acompanhá-los.



Em seu perfil no Instagram, Nicki declarou ser vítima de uma conspiração para acabar com sua turnê. "Eles levaram minhas malas antes que eu pudesse vê-las, colocaram no avião e agora disseram que estão na alfândega", iniciou a famosa.

"Isso é o que acontece quando pessoas são pagas com muito dinheiro para tentar sabotar uma turnê depois de todo o resto falhar. Tudo que fizeram é ilegal", pontuou a artista. O diretor criativo da rapper estava com maconha, mas possuía documentação médica autorizando o porte.



Durante a live, um policial pediu que Nicki parasse de gravar, mas ela não acatou e continuou a filmar até ser direcionada ao veículo da polícia. Em outra gravação, uma autoridade explicou que a revista nas malas foi para verificar se havia mais drogas com a equipe da cantora. A situação gerou grande repercussão na web.



Nicki Minaj frequentemente se envolve em polêmicas. Recentemente, trocou farpas com Megan Thee Stallion por meio de músicas, após a mesma mencionar o marido de Nicki em uma letra. Em 2022, Kenneth Petty, foi sentenciado a três anos de liberdade condicional e um ano de detenção domiciliar.