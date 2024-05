Anitta debocha após receber moção de repúdio da Comissão da Família - Foto: Reprodução

Publicado 25/05/2024 15:09 | Atualizado 25/05/2024 15:10

A Comissão de Família da Câmara aprovou uma moção de repúdio contra as cantoras Madonna, Anitta e Pabllo Vittar. A polêmica surgiu após o show da artista norte-americana em Copacabana, no Rio de Janeiro, quando as brasileiras também se apresentaram. Porém, a intérprete de “Aceita” não pareceu preocupada.



O requerimento foi feito por deputados conservadores, como Chris Tonietto (PL-RJ) e Allan Garcês (PP-MA), sendo cinco deles no total. Os congressistas alegaram que o espetáculo representou um “vilipêndio à fé da maioria da população brasileira” e possuía um “forte viés erótico”.



A Comissão de Família ainda teria considerado o financiamento público do evento “um vergonhoso episódio de descaso para com os valores e as necessidades”. No entanto, o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, afirmou que o show de Madonna trouxe um retorno financeiro de R$ 300 milhões ao Rio de Janeiro.



Em seu perfil nas redes sociais, Anitta reagiu à notícia de forma irônica. “Acordei arrasada. Desolada. Sem chão. Sabe por quê? Tô muito mal, tô preocupadíssima. Isso acabou comigo. Como é que eu vou viver daqui em diante? Cadê o propósito da vida? Acabou”, disse a artista, debochando.