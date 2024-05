Vivi Noronha, namorada de MC Poze, compra mansão de R$ 3,5 milhões - Foto: Reprodução

Publicado 25/05/2024 16:55 | Atualizado 25/05/2024 19:57

Vivi Noronha, namorada do MC Poze, tem muitos motivos para celebrar. Aos 20 anos, a influencer adquiriu uma mansão de R$ 3,5 milhões na Zona Oeste do Rio. Nas redes sociais, ela comemorou a conquista com os seguidores.

"Essa mansão é fruto do meu trabalho, uma conquista valiosa. Acho que a maior que tive até hoje", declarou. Para quem não sabe, a jovem cresceu na favela do Rodo, em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Com MC Poze, ela teve Júlia, de 5 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2.

A famosa reforçou que tudo o que faz é para sua família. "Meus filhos são o que mais importam na minha vida e eu sei o que é passar dificuldade, viver na comunidade. Agora eu tenho prazer em oferecer tudo de melhor aos meus filhos", contou.



"Antes eu saia com o dinheiro contado, agora eu entro na loja e só percebo o valor no caixa. Tenho dinheiro para comprar o que eu quero e quando quero", revelou ela.



"Minha mãe trabalhava em casa de família, com limpeza, fazia extras para comprar alguma coisa pra gente. O primeiro grande sonho que conquistei foi comprar a casa dela. Eu já a ajudava pagando o aluguel, mas agora ela tem uma casa própria para morar. Cada dia que passa estou conquistando mais coisas com o meu trabalho", celebrou a influenciadora.



Sobre planos futuros, Vivi mantém o foco no crescimento profissional, mas não descarta a possibilidade de aumentar a família. "Penso muito no meu crescimento profissional, até para dar mais conforto para as crianças. Adoro os nossos momentos juntos e ainda quero viajar o mundo ao lado deles. Mas quem sabe daqui a alguns anos? Ainda posso pensar sobre isso", conclui a influenciadora.