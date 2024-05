Leila Pereira é a presidente do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Leila Pereira é a presidente do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 27/05/2024 18:59

Rio - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou nesta segunda-feira (27) sobre a negociação de seu marido, José Roberto Lamacchia, para a Crefisa comprar os 70% da SAF do Vasco que pertencem à 777 Partners. A mandatária alviverdee garantiu estar focada no time paulista.

"Como todos vocês sabem eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, em novembro vamos ter eleição, eu sou candidata à reeleição. Eu como presidente do Palmeiras e meu marido como primeiro cavalheiro do Palmeiras não poderíamos em hipótese nenhuma negociar a compra de um clube", disse a presidente após a

Leila também garantiu não ter recebido nenhuma notificação até o momento sobre o processo movido por John Textor, dono da SAF do Botafogo, que abriu uma ação contra ela por injúria e difamação. O norte-americano alega ter sido ofendido com as declarações da presidente alviverde, com termos como