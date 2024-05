Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 28/05/2024 09:48

Rio - Vini Jr pode encerrar um jejum dos brasileiros na premiação de melhor do mundo. O craque do Real Madrid, da Espanha, é um dos favoritos para conquistar o prêmio da Bola de Ouro e o The Best Fifa em 2024, e ganhou a torcida de Ronaldinho Gaúcho. Em entrevista ao canal "SporTV", o ex-jogador fez coro pela vitória do compatriota.

"Vem tendo tudo para conquistar. Ele está conquistando coisas maravilhosas. O Vinícius, além de um grande amigo, é um grande talento. Muito jovem. Se não for esse ano, vai ser no próximo", disse Ronaldinho Gaúcho em entrevista ao programa "Boleiragem", do canal "SporTV".

Na temporada 2023/24, Vini Jr tem 23 gols e 11 assistências em 38 jogos pelo Real Madrid. Ele é o artilheiro da equipe empatado com o inglês Jude Bellingham, que tem uma assistência e três jogos disputados a mais. O Real foi campeão do Campeonato Espanhol e é finalista da Liga dos Campeões da Europa.

Essa é a terceira temporada consecutiva em que Vini Jr ultrapassa a marca de 20 gols — fez 21 gols em 2021/22 e 23 gols em 2022/23. O brasileiro é o jogador com mais participações em gols na Liga dos Campeões da Europa somando as últimas três edições.

Ronaldinho Gaúcho foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2004 e 2005, além de vencer a Bola de Ouro em 2005. Ele é um dos cinco brasileiros que já foram eleito o melhor do mundo pela entidade. Romário, Ronaldo, Rivaldo e Kaká completam a lista. Em 2015, a France Football — responsável pela Bola de Ouro — fez uma revisão e declarou Pelé, Garrincha e Romário como vencedores honorários.