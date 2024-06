Yan Couto foi convocado por Dorival Júnior para disputar a Copa América pela seleção brasileira - Vítor Silva / CBF

Yan Couto foi convocado por Dorival Júnior para disputar a Copa América pela seleção brasileiraVítor Silva / CBF

Publicado 04/06/2024 15:00

Lateral-direito da seleção brasileira, Yan Couto renovou contrato com o Manchester City até meados de 2026. O defensor foi um dos destaques da surpreendente campanha do Girona no Campeonato Espanhol na última temporada.

Leia mais: Leilão do Instituto Neymar Jr arrecada valor recorde em sua quarta edição

O vínculo foi assinado ainda no início da nova cessão por empréstimo ao clube catalão, mas mantido em sigilo por ambas as partes.

Leia também: Casemiro compra ações de clube da terceira divisão da Espanha

Yan Couto foi comprado pelo Manchester City em 2020, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões, na cotação atual). O ano de 2024 seria o último de vigência do contrato do lateral com o clube inglês, que optou por aumentá-lo antes da renovação do empréstimo ao Girona.

Futuro indefinido

O futuro do atleta, no entanto, é incerto. Ele chegou a ser monitorado pelo Real Madrid, mas o clube merengue não fez nenhum movimento mais objetivo pela contratação até o momento.

Yan Couto também não deve retornar ao Manchester City, já que a estrutura defensiva do time é bem definida por Pep Guardiola. Por outro lado, o clube entende que o brasileiro desperta o interesse de clubes das principais ligas e a janela de verão europeu é a grande oportunidade de revenda por um bom valor.

Outra opção seria permanecer no próprio Girona para disputar a Liga dos Campeões, mas fatores como a montagem do elenco e a possibilidade de gerar receita estão na mesa para a tomada de decisão.

Seleção brasileira

Enquanto ainda busca um definição, o lateral-direito está em sua terceira convocação e disputará a primeira competição oficial pela seleção brasileira.

Yan Couto é uma das opções de Dorival Júnior para o setor, mas ficará no banco de reservas. Danilo será titular no amistoso contra o México, no próximo sábado (8), às 21h30 (de Brasília), em College Station, no Texas.