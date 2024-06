Mbappé é o novo jogador do Real Madrid - Franck Fife / AFP

Publicado 04/06/2024 14:00

Anunciado como novo reforço do Real Madrid na última segunda-feira (3), o atacante Kylian Mbappé comemorou o acerto com o clube espanhol em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (4). O jogador, que está com a seleção francesa para a disputa da Eurocopa, se disse aliviado pelo anúncio de sua contratação e agradeceu ao presidente dos Merengues, Florentino Pérez, pela confiança durante negociação. França -, o atacante Kylian Mbappé comemorou o acerto com o clube espanhol em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (4). O jogador, que está com a seleção francesa para a disputa da Eurocopa, se disse aliviado pelo anúncio de sua contratação e agradeceu ao presidente dos Merengues, Florentino Pérez, pela confiança durante negociação.

"Todo mundo teve a informação. É oficial. É um sonho, estou muito feliz, liberado e aliviado. Estou muito agradecido por chegar ao melhor clube do mundo. Muito obrigado aos que me apoiaram e aos que contribuíram para esta operação. Obrigado a Florentino Pérez, que confiou em mim, mas agora tenho que voltar para a seleção da França, onde sou capitão", disse Mbappé.

O atacante também revelou bastidores da postura do PSG em relação à negociação que tinha com o Real Madrid. Mbappé afirmou que o clube francês agiu de forma "violenta". Além disso, contou que a diretoria parisiense chegou a falar que ele não jogaria pelo time desde o momento que anunciou que não renovaria seu contrato.

"O PSG me disse de forma violenta na minha cara que eu não jogaria esta temporada. Luis Campos (diretor esportivo do PSG) e Luis Enrique (técnico do PSG) me salvaram. Eles me disseram que eu não ia jogar muito, então eu já estava preparado. Entendo as críticas. Eu estive longe do meu nível e sei que estive pior. Tentei estar lá pelo meu time, mas para o próximo ano não espero uma temporada como esta", concluiu.

Em preparação com a seleção francesa para a Eurocopa, o atacante ainda não tem data para ser apresentado de forma oficial. Mbappé será o camisa 9 do Real Madrid, segundo o jornal francês Le Parisien. Em 2025, quando Modric deixar o clube merengue, Mbappé assumirá o número 10.