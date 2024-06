Murilo Bustamante será uma das lendas homenageadas no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 - (Foto: Divulgação)

Publicado 04/06/2024 12:00 | Atualizado 04/06/2024 12:26

Em 2023, o Rio de Janeiro ratificou seu papel como capital internacional das lutas e das artes marciais. Realizado na Cidade das Artes, um dos principais centros de espetáculos do país, o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais reuniu cerca de 1500 pessoas, entre elas ídolos como José Aldo, Minotauro, Pedro Rizzo, Mestre Camisa e muitos outros.



E agora, para 2024, o Prêmio criado pelo SINDILUTAS com o intuito de valorizar e reconhecer grandes nomes do mundo das lutas da Cidade Maravilhosa volta ainda melhor, homenageando, principalmente, os precursores do esporte, os atletas masters e seniores de todas as federações dos esportes de combate.



No dia 30 de junho, o grandioso Espaço Hall, na Barra da Tijuca-RJ, vai ser o palco do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 - Edição Lendas, com expectativa de mais de 5000 pessoas presentes.