Fusion BJJ estará presente no Altea Summer International Cup (Foto: Reprodução)

Publicado 03/06/2024 07:00 | Atualizado 03/06/2024 16:10

No próximo dia 13 de julho, a Espanha receberá, pela primeira vez, uma etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, novidade da ISBJJA – em parceria com a CBJJD – para 2024. Batizado de Altea Summer International Cup, o evento tem inscrições abertas até 8 de julho, no site www.isbjj.com, e diversas equipes já vêm se mobilizando de olho na competição.

Entre elas está a Fusion BJJ, liderada pelo faixa-preta Alberto Bremgartner, que confirmou presença do grupo na segunda etapa do Circuito: "Eu estarei no Brasil na data do evento, mas todos os alunos do time já estão treinando de olho nesse grande campeonato. Fui convidado pelo meu amigo Óscar Daniotti e o mestre Rogério Gavazza, e mesmo sem poder estar presente no Altea Cup, espero coordenar os próximos eventos na Espanha", disse ele, também árbitro, que completou:"Hoje eu tenho filiais em Cádiz, Sanlúcar, Chiclana, Jerez, Puerto Sta Maria, Lebrija e nosso QG em Zaragoza, onde dou aulas. O Jiu-Jitsu na Espanha tem crescido muito. Cheguei aqui em 2017 e, desde então, formei vários atletas, árbitros, além do nível de competição aumentar".Natural de Belém, no Pará, Alberto Bremgartner conhece os eventos do Circuito desde o seu período no Brasil, e acompanhando essa expansão pela Europa, torce pelo sucesso da ISBJJA."Lutei muitos eventos do Gavazza no Rio, cheguei a ser campeão do ranking da FJJD-Rio, participando também de cursos de formação de professores. Com certeza será uma grande honra ter meus alunos representando a Fusion BJJ no Altea Summer International Cup", encerrou.