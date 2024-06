Pakitoo deu show no Brasileiro de Kickboxing - (Foto: Divulgação)

Pakitoo deu show no Brasileiro de Kickboxing(Foto: Divulgação)

Publicado 03/06/2024 17:00 | Atualizado 03/06/2024 19:09

Após três vitórias, incluindo um nocaute com joelhadas, Mateus Pakitoo conquistou o bicampeonato na categoria até 67kg do Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado neste fim de semana, em Vila Velha-ES.



“Esse título representa mais do que uma medalha, ele confirma que estou no caminho certo. Por muitas vezes duvidei do meu potencial, do caminho que estava tomando, mas esse campeonato me deu a resposta que eu precisava”, destaca o campeão.



“Esse campeonato foi superação, amor, energia, companheirismo. Eu não lutei sozinho, lutei junto com todas as pessoas que me fazem acreditar em mim, mesmo em meio a tanta dificuldade, especialmente o meu filho”, complementa Pakitoo.



Com as três vitórias, o atleta da equipe Apocalipse Fight e BetSpeed chega a um cartel de 78 vitórias em 79 lutas realizadas nas regras do kickboxing. Seu próximo desafio, ao que tudo indica, será em outras regras.



“Devo lutar agora no MMA. Ainda não tem nada certo, mas o título do Brasileiro, que me garantiu a classificação para a Copa do Brasil, me deu ainda mais motivação para dar este passo na minha carreira”, afirmou.