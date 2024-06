Jungle Fight 127 promete fortes emoções - (Foto: Bruno Limoeiro)

Jungle Fight 127 promete fortes emoções(Foto: Bruno Limoeiro)

Publicado 04/06/2024 09:00 | Atualizado 04/06/2024 11:50

O Jungle Fight volta à cidade de São Paulo, que também vem se destacando como capital do MMA, neste sábado (8/6), para a sua 127ª edição, com direito a disputa de cinturão no combate que encabeça o card. Os ingressos são gratuitos. Veja onde retirá-los no fim desta matéria.



A luta principal vai valer o cinturão interino dos meio-médios (até 77kg). Ex-campeão, o paulista Vanderlei Soul Glow vai à busca de um novo reinado. A missão de impedir fica por conta do paraibano Glebson Monteiro.

Com um cartel de seis vitórias e duas derrotas, ambas entregando sangue e suor, o sempre agressivo Vanderlei Soul Glow é mais uma prova de que, no Brasileirão do MMA, a atuação é tão importante quanto o resultado.



Já Glebson Monteiro jamais sentiu o gosto amargo da derrota. O lutador chega para esta disputa com um cartel de quatro vitórias em quatro lutas, todas definidas por nocaute técnico. Conta Soul Glow, ele terá seu maior desafio até aqui.



"São dois lutadores que têm o espírito do Jungle Fight, que entram para definir, como verdadeiros guerreiros. São duas ótimas referências para os lutadores das primeiras lutas do card, que estarão fazendo suas estreias", destaca Wallid Ismail.



'Essa mescla entre lutadores experimentados com novatos é importante para incentivar a formação de novos talentos. Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes e ao vereador George Hato por apoiarem e se preocuparem com o futuro", completa.



O Jungle Fight 127 terá transmissão ao vivo pelo Sportv e canal Combate. A Globo exibe os destaques do card, incluindo a íntegra da disputa de cinturão, logo após o programa "Altas Horas".



Confira abaixo os pontos de retirada de ingressos e o card do evento:



-Academia Chute Boxe - Vila Andrade



Av. Giovanni Gronchi, 5653 - Vila Andrade, São Paulo - SP, 05724-003

Telefone : 35019829

WhatsApp : 988453839

Funcionamento: Segunda à sexta, de 6h às 22h



-Brothers Fight Team - Ipiranga



Rua Bom Pastor, 136

Funcionamento: 5h30 às 22h



-Academia Champions - Taboão



RUA Joaquim Gonçalves Ledo, 36, Diadema

Telefone de contato: 11 95796 2697

Funcionamento: das 19h às 22h



-Academia Sprawl - Jardim Itacolomi



Rua Antônio de Pinho de Azevedo, 15

Bairro Jardim Itacolomi, ZS São Paulo

Telefone: 11 93015 8642 (Kalango)

Funcionamento: 7h às 22h



-Team Lucas Mineiro - Pinheiros

Rua Teodoro Sampaio, 539, Pinheiros

Telefone: 11 97012 9829

Funcionamento: 7h às 22h



-Centro de Treinamento Alan Galvão - Capão Bonito



Rua Francisco Barreto, 944, Centro de Capão Bonito

15 99603 2917

Funcionamento: 6h às 21h



-Academia Animal Gym ZNO - Santos-SP



Rua Vereador Álvaro Guimarães, 12, Altos, Zona Noroeste - Santos.

Funcionamento 6h às 23h



-CT Torre - Fenix Top Team - Jardim



Rua João Fernandes Camisa Nova Júnior, 676, Jd. São Luís, Zona Sul.

Funcionamento: 9h às 14h



-Academia Meira Team - Sorocaba



Av. Itavuvu, 446, Sorocaba-SP

Funcionamento: 6h às 12 e 15h às 22h



-Academia Sidney - Vila Guarani



Rua Guamiuna, 74, Vila Guarani, São Paulo-SP

Telefone: 5011-0817

Funcionamento: 6h às 21h30

CARD COMPLETO:



Jungle Fight 127

Ginásio do Ibirapuera, São Paulo-SP

Sábado, 8 de junho de 2024



77kg: Vanderlei Soul Glow (SP) x Glebson Monteiro dos Santos (PB) - cinturão



70kg: Marlon Brito dos Santos (SP) x Daniel Silva (AL)



57kg: Kaysson Pereira (AM) x Andrey Silva (BA)



77kg: Jeferson Capone (SP) x Guilherme Silva (MG)



61kg: Micael de Jesus (SP) x Ariston França (SP)



61kg: Guilherme Revira Miranda (SP) x Michael de Oliveira (SP)



66kg: Matheus de Oliveira da Silva (RJ) x Gabriel Oliveira Roque (SP)



66kg: Diego da Silva Marreiros (PA) x Ericles Rolim (AM)



61kg: Rafael Nunes (SP) x Juliano Lubke Proença (SP)



66kg: Vitinho Zmish (SP) x Wanderson Cascavel (SP)



70kg: Ryan Rubens Rodrigues Jucá (CE) x Israel Miranda (BA)



77kg: Thiago Almeida (PE) x Lucas Rafael (SP)



57kg: Diego MacDhiago Rojas Pitbull (Peru) x Gabriel Soares Silva (PB)



66kg: Eduardo Dutra (SP) x Kevin Rogério de Camargo (SP)



57kg: Douglas da Silva Feitosa (SP) x Guilherme Simões (SP)