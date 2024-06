Novak Djokovic é tricampeão do Roland Garros - Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/06/2024 13:04 | Atualizado 04/06/2024 13:08

Novak Djokovic está fora do torneio de Roland Garros. O motivo é uma ruptura no menisco do joelho direito, segundo a Federação Francesa de Tênis, organizadora da competição, realizada em Paris. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4). Com a desclassificação, o italiano Jannik Sinner se tornará o número 1 do ranking da ATP após a final do campeonato.

A desistência foi comunicada um dia após a dura partida contra o argentino Francisco Cerúndolo, que durou 4 horas e 39 minutos. Em alguns momentos do jogo, o sérvio de 37 anos reclamou de dores na região afetada do corpo, mas conseguiu permanecer em quadra após atendimento médico e a ingestão de analgésicos.

"Estou muito triste em anunciar que terei que me retirar de Roland Garros. Joguei com o coração e dei tudo de mim na partida de ontem e, infelizmente, devido a uma ruptura do menisco medial do joelho direito, minha equipe e eu tivemos que tomar uma decisão difícil após cuidadosa consideração e consulta", afirmou Djokovic, tricampeão do Roland Garros, em suas redes sociais. Ele também desejou sorte aos atletas restantes.