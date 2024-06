Gerson, capitão do Flamengo, reforçou a importância do clássico ser no Maracanã para incenvitar os companheiros - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 04/06/2024 16:00

Rio - Meio-campista do Flamengo, Gerson foi o responsável por liderar o vestiário rubro-negro antes da goleada histórica sobre o Vasco, por 6 a 1 . O camisa 8 fez questão de reforçar que, apesar do mando ser do Cruz-Maltino, a partida seria disputada no Maracanã.

"O clima lá fora está tenso, mas aqui dentro é tranquilidade. O ritmo quem comanda somos nós. Hoje o mando de campo é deles, mas a casa é nossa. Quem manda somos nós. O Maracanã é do Flamengo. Vamos mostrar isso dentro de campo. Não adianta só falar. Temos que mostrar lá dentro também. Hoje vai ser mais um dia que vamos fazer um jogo do caralh#", afirmou.

Com gols de Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, o Flamengo alcançou sua maior goleada na história sobre o Vasco.

Após o clássico, Gerson novamente conversou com o elenco. O Rubro-Negro havia liberado os jogadores para folgar alguns dias e agendado o retorno para a manhã de quinta. O meia, então, brincou: "Quinta-feira à tarde, né?".

O próximo compromisso do Flamengo no Campeonato Brasileiro será contra o Grêmio, no dia 13, no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada. O time comandado pelo técnico Tite lidera a competição, com 14 pontos.