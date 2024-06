Fabrício Bruno, do Flamengo, travou negociações com o West Ham, da Inglaterra - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/06/2024 08:30

Rio - Apesar do acordo inicial entre Flamengo e West Ham ter sido fechado pela transferência do zagueiro Fabrício Bruno para a Premier League, em transação que renderia 15 milhões de euros (cerca de R$ 83,6 milhões) aos cofres do Rubro-Negro, a oferta salarial foi rejeitada pelo jogador. Agora, o futebol da Arábia Saudita também aparece forte na disputada.

É o que aponta o repórter Jack Rosser, do jornal britânico "The Sun". De acordo com a publicação, a diretoria do West Ham já teme perder Fabrício Bruno para a liga saudita devido ao imbróglio pelos vencimentos propostos ao defensor e as diversas propostas que estão sendo enviadas.

Clubes interessados, no entanto, não foram divulgados. Fabrício Bruno voltou ao time titular do Flamengo no clássico com o Vasco, no último domingo (2), e teve boa aparição na goleada por 6 a 1 no Maracanã.

Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028. O jogador chegou ao clube da Gávea no início de 2022 após brilhar pelo Red Bull Bragantino.