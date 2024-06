André foi negociado em definitivo com o Estrela Amadora, de Portugal - Divulgação

Publicado 04/06/2024 17:43 | Atualizado 04/06/2024 17:44

Rio - O Flamengo embolsará 500 mil euros (R$ 2,87 milhões) pela venda do atacante André, de 22 anos, ao Estrela da Amadora, de Portugal. A quantia cairá nos cofres rubro-negros em julho, mês em que passa a valer o novo vínculo do atacante com o time europeu. A informação foi dada pelo "ge".

A venda de André foi acertada em abril, mas o Estrela Amadora optou por manter o sigilo até o fim do Campeonato Português. O novo vínculo do jogador com os portugueses, que compraram 60% de seus direitos, vai até julho de 2028 e o Flamengo ainda preservou 32% de seus direitos econômicos - os outros 8% ficam com o America, clube que ele defendia antes do Rubro-Negro.

André teve poucas oportunidades nos profissionais do Flamengo e foi emprestado ao Estrela Amadora em agosto de 2023. Pelo clube europeu, marcou quatro gols em 28 jogos.