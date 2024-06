Léo Pereira - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/06/2024 16:10

Rio - Léo Pereira se aproxima de retorno e pode ficar à disposição de Tite para a partida contra o Grêmio, na quinta (13), pelo Brasileirão. O zagueiro estava se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda . A informação é do portal "ge".

O jogador havia se lesionado ainda no primeiro tempo da vitória do Flamengo por 4 a 0 sobre o Bolívar, pela Libertadores. Ele desfalcou o Rubro-Negro nas vitórias sobre o Millonarios, também pelo torneio continental, Amazonas, na Copa do Brasil, e na goleada histórica por 6 a 1 em cima do Vasco, no último domingo (2), pelo Brasileirão, respectivamente.



Atualmente, o camisa 4 tem vivido um momento especial pelo Flamengo. Em 2024, fez 22 jogos e marcou três gols. É a segunda temporada com mais bolas na rede do defensor pelo Rubro-Negro.