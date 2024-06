Everaldo Marques - Divulgação/Globo

Everaldo MarquesDivulgação/Globo

Publicado 04/06/2024 18:29

Rio - A Rede Globo decidiu escalar Everaldo Marques para dividir as transmissões mais importantes das Olimpíadas com Luis Roberto, principal voz da emissora. Ele atuará exclusivamente na TV aberta durante os Jogos. A informação foi dada primeiramente pela "Folha de São Paulo".

LEIA MAIS: Brasil atropela a Alemanha pela Liga das Nações masculina de vôlei

Nas últimas semanas, Everaldo vem sendo elogiado internamente por seu desempenho nas transmissões de futebol da emissora. A Globo planeja que Luis Roberto narre as principais disputas do Brasil, como vôlei e futebol, e quer aproveitar a versatilidade de Everaldo em outros esportes com chances de medalha para o país.

Na Globo desde 2020, Everaldo Marques chegou a narrar as competições de Surfe e Skate na TV aberta durante as Olimpíadas de Tóquio, se dividindo com a cobertura no SporTV. Desta vez, o foco será total na Globo.

As Olimpíadas de Paris acontecerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Até lá, Everaldo Marques seguirá atuando em jogos de futebol, inclusive na Eurocopa.