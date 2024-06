Atual presidente do Barcelona, Joan Laporta não será mais investigado em caso de suborno - AFP

Publicado 04/06/2024 17:33

Espanha - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, comentou a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid . Em coletiva concedida nesta terça-feira (4), o mandatário admitiu que é difícil ver o francês no rival, mas pontuou que prefere a filosofia do clube catalão de revelar jogadores ao invés de gastar para contratar.

"Como um torcedor do Barcelona, ver Mbappé chegar ao Real Madrid não é uma boa notícia. Porém, para ser sincero, gosto mais da nossa filosofia desportiva de formar uma equipe com jogadores daqui. Respeito o que os rivais fazem, mas prefiro a nossa filosofia", disse Laporta.



O Barça tem boa parte do elenco profissional formado nas suas categorias de base. De acordo com o presidente, a tendência é de que Hansi Flick, novo treinador da equipe , deva utilizar mais os jovens jogadores do clube.

"Vocês viram que temos uma joia em La Masia. Teremos um time titular com Araujo, Balde, Lamine, Cubarsí, Héctor Fort, Gavi, reforçado com jogadores experientes que gostamos, como Lewandowski, que soube tirar o máximo proveito dele (Flick) no Bayern. Foi fundamental na Liga com 26 gols e recebeu ofertas, mas quer continuar e terá um treinador que poderá tirar o máximo proveito dele. Ter Stegen e Gündogan também se colocaram à disposição de Flick, que os conhece perfeitamente. Acho que vamos dar alegria aos torcedores", finalizou.