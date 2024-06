Sergio Pérez é piloto da Red Bull Racing - Nicolas Tucat/AFP

Publicado 04/06/2024 17:08

Áustria - Nesta terça-feira, 4, a Red Bull Racing anunciou a renovação de contrato com Sergio Pérez. O novo vínculo do piloto mexicano com a RBR é válido por mais dois anos.

"Estou muito feliz por comprometer meu futuro com esta grande equipe, é um desafio como nenhuma outra corrida para a Oracle Red Bull Racing, tanto na pista quanto fora dela. Estou muito feliz por ficar aqui para continuarmos nossa jornada juntos e contribuir para a grande história desta equipe por mais dois anos", disse Sergio Pérez, ao site da RBR.

"Fazer parte da equipe é um desafio imenso e que adoro. Temos um grande desafio este ano. Tenho plena confiança em toda a equipe de que o futuro aqui é brilhante e estou entusiasmado por fazer parte dele. Quero agradecer a todos por toda a confiança que depositam em mim, é muita e quero retribuir com excelentes resultados na pista e fora dela. Acho que temos muito trabalho a fazer, temos muito mais campeonatos para vencer juntos", completou.

Pérez chegou à Red Bull Racing no fim de 2020. Na temporada passada, conquistou o vice-campeonato da Fórmula 1 - o campeão foi o companheiro de equipe, Max Verstappen.

Na temporada atual, porém, Checo ainda não venceu nenhuma corrida e ocupa a quinta colocação. Pérez (107 pontos) está atrás de: Verstappen (169 pontos); Leclerc (138 pontos); Norris (113 pontos); e Sainz (108 pontos). Surgiram rumores de que ele poderia ser substituído, mas a RBR selou a permanência do piloto.

"Agora é um momento importante para confirmar nossa escalação para 2025 e estamos muito satisfeitos por continuar trabalhando junto com Checo. Continuidade e estabilidade são importantes para a Equipa e tanto Checo como Max são uma parceria robusta e bem-sucedida, garantindo a nossa primeira dobradinha para a equipe no Campeonato do ano passado. Checo teve um início forte em 2024, com segundos lugares no Bahrein, Arábia Saudita e Japão e depois o pódio na China", disse Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull.

"As últimas corridas foram difíceis, há convergência na grelha, mas estamos confiantes em Checo e esperamos o seu regresso à forma e desempenho comprovados, que tantas vezes vemos. O ano passado foi uma temporada de unicórnios e precisaremos trabalhar muito para manter nossos títulos, mas estamos seguros em nossa escalação e com a equipe como um todo, o que é fundamental no que parece ser um campeonato disputado este ano", finalizou.