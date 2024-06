Na carreira, Yerry Mina acumula 43 jogos pela Colômbia - AFP

Publicado 04/06/2024 17:10

Rio - O empresário do zagueiro Yerry Mina virá ao Brasil nesta semana e tem reunião marcada com o Botafogo . O Alvinegro, inclusive, chegou a tentar a contratação do colombiano na segunda janela de transferências do ano passado, mas não obteve sucesso.

Além do Glorioso, o representante do atleta irá conversar com o Cruzeiro e com o Internacional. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Yerry Mina tem contrato com o Cagliari até o fim deste mês e não renovará com o clube italiano. Ele chegou em fevereiro e terminou a temporada com dois gols marcados em 14 partidas.

Aos 29 anos, o defensor acumula 43 jogos pela seleção colombiana. Além disso, tem passagens por Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, Palmeiras, Barcelona, Everton e Fiorentina.