Brasil estreou com vitória na segunda semana da Liga das Nações - Divulgação/VNL

Publicado 04/06/2024 07:26

Japão - Mesmo com desfalque do levantador Bruninho, a seleção brasileira masculina de vôlei não encontrou dificuldade na madrugada desta terça-feira (4) e venceu a Alemanha por 3 sets a 0 na estreia da segunda etapa da Liga das Nações Masculina. As parciais foram de 25/15, 25/16 e 25/15.

Em quadra, destaque para a grande atuação do ponteiro estreante Lukas Bergmann, campeão da Superliga Masculina pelo Sesi-SP, que anotou 11 pontos no duelo. Lucarelli, jogado da mesma posição, foi o principal pontuador com 16.

O Brasil largou atrás no primeiro set diante dos alemães, que fizeram boa campanha no Pré-Olímpico do Rio e se garantiram em Paris, mas conseguiu assumir o controle do confronto ainda cedo. Darlan, com boas passagens pelo saque, foi importante para abrir boa vantagem.

Nos dois último sets, prevaleceram o alcance da entrada e saída de rede, o bom desempenho no passe principalmente com o líbero Thales e os bloqueios. A seleção brasileira venceu em tal fundamento por 9 a 1, tendo o central Flávio como grande nome.

A campanha do Brasil na Liga das Nações é de três vitórias e duas derrotas até então. Na primeira semana, disputada no Maracanãzinho, no Rio, no fim de maio, o time comandado por Bernardinho venceu a Argentina (3x2) e a Sérvia (3x1), e perdeu para Cuba (3x1) e Itália (3x2). O próximo compromisso será na madrugada de quinta-feira, 0h (de Brasília), contra o Irã.