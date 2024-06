Endrick foi destaque nos amistosos da seleção brasileira em março deste ano - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick foi destaque nos amistosos da seleção brasileira em março deste anoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 04/06/2024 18:30 | Atualizado 04/06/2024 18:32

Novo camisa 9 da seleção brasileira, Endrick está entre os convocados pelo técnico Dorival Júnior para disputar a Copa América. Será o primeiro torneio oficial do garoto de 17 anos com a amarelinha. Ele é uma das principais esperanças de gol do Brasil na competição.

"Estou muito feliz. A Copa América será o meu primeiro campeonato oficial pela Seleção Brasileira. Vamos treinar bastante para tentar conquistar o título", declarou em entrevista à CBF TV.



"Sabemos que tem bastante seleções de alto escalão e será um campeonato muito difícil, mas não vai faltar garra e dedicação para poder conquistar esse título", completou.

Nos amistosos diante de Inglaterra e Espanha, quando foi convocado pela primeira vez, Endrick marcou dois gols e foi um dos destaques da Seleção . O atacante afirmou que espera continuar contribuindo nos próximos jogos.

Leia também: Casemiro compra ações de clube da terceira divisão da Espanha

Na última quinta-feira (30), inclusive, o garoto fez sua última partida com a camisa do Palmeiras. Ele será reforço do Real Madrid a partir da próxima janela de transferências europeia. "Estou indo realizar um sonho e espero que Deus esteja indo comigo", disse.

O Brasil ainda fará dois amistosos antes da estreia na Copa América contra a Costa Rica, no dia 24 de junho. O primeiro será contra o México, no próximo sábado (8), e, o segundo, diante dos Estados Unidos, na quarta-feira (12).