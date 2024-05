Fabrício Bruno em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/05/2024 12:55

"Com o Fabrício, sobre a negociação, eu falei muito pouco, é uma coisa dele. Também acredito que nesses momentos muita gente pergunta, muita gente fala, então a cabeça do cara às vezes fica muito cheia. Então, eu procuro não falar tanto para também não atrapalhar em relação a isso. Eu vivi uma negociação há pouco tempo e foi uma negociação que durou. Mas eu torço para ele, para que seja para o bem dele. É um sonho para ele também, ele já deixou claro isso, já externou isso. Então, a gente sabe que sonhos às vezes não batem à porta duas vezes. Se for o melhor para ele, que ele vá. A gente vai ficar na torcida sempre se isso acontecer", declarou Léo Ortiz na zona mista.

David Luiz, que atuou por anos na Premier League, foi questionado sobre como o colega se sairá no melhor campeonato do mundo, mas preferiu não se aprofundar no assunto.

"Não posso falar muito enquanto não for concretizado. O que posso dizer é que tanto ele quanto inúmeros jogadores que estão aqui têm qualidade para jogar em qualquer time do mundo", afirmou o camisa 23.

Flamengo e West Ham já possuem acordo verbal pela transferência de Fabrício Bruno. Os Hammers pagarão 12 milhões de euros fixos (pouco mais de R$ 67,3 milhões na cotação atual), além de 1,5 milhão em variáveis (quase R$ 8,5 milhões).

Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2022, contratado por R$ 15 milhões junto ao Bragantino. Na temporada seguinte se tornou titular e um dos destaques da equipe carioca. Em 2024, o defensor foi convocado por Dorival para os amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha, em março.

Pelo Rubro-Negro, Fabrício Bruno disputou 113 jogos e marcou cinco gols. Além disso, participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022, e do Carioca neste ano.