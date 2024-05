David Luiz e Pedro foram os destaques do Flamengo contra o Millonarios-COL - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 29/05/2024 07:00 | Atualizado 29/05/2024 12:57

pagou pela oscilação no torneio e decidirá a próxima fase fora de casa. Rio - O Flamengo fez o que estava a seu alcance na última quarta-feira (28) e venceu o Millonarios-COL por 3 a 0, no Maracanã , pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado garantiu a vaga nas oitavas de final, mas não foi suficiente para dar o primeiro lugar ao Rubro-Negro, que

Após a partida, os jogadores admitiram que o resultado final na fase de grupos não foi o esperado, mas ressaltaram que a equipe de Tite tem condições de buscar a vaga nas quartas longe do Maracanã.

David Luiz: “Quem quiser ganhar a Libertadores, tem que estar disposto a enfrentar qualquer adversário” #Flamengo #ODia @jornalodia pic.twitter.com/dzYU9EBTio — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) May 29, 2024 "Quem quiser ganhar a Libertadores, tem que estar disposto a enfrentar qualquer tipo de adversário. Não era o que esperávamos (classificar em segundo), com essa oscilação na fase de grupos, mas conseguimos terminar da melhor maneira, com uma atuação convincente, coesa e madura. Agora, é nos prepararmos melhor para a próxima fase", disse David Luiz na zona mista.

O discurso do camisa 23 foi de encontro ao de Allan, que minimizou a classificação em segundo lugar, apesar do objetivo de ficar em primeiro.

Allan minimiza o fato do Flamengo ter ficado em segundo lugar em sua chave na Libertadores: “Não significa nada” #ODia @jornalodia pic.twitter.com/sWW0NWiH2X — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) May 29, 2024 "Claro que queríamos classificar em primeiro. Não deu. Mas isso não significa nada. Ficar em primeiro não quer dizer que garantiríamos o título no final. Vamos ter que jogar dois jogos, um fora e um casa, da mesma forma. Temos que tentar vencer os dois, mesmo decidindo fora. A gente sabe que vai sair mais difícil, mas temos qualidade suficiente para superar isso", afirmou o volante.

Enquanto aguarda o sorteio da Libertadores, a equipe de Tite volta suas atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso do Fla será contra o Vasco, às 16h do próximo domingo, no Maracanã. O Clássico dos Milhões é válido pela 7ª rodada do campeonato.