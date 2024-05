Fabrício Bruno tem negociação travada - Marcelo Cortes / CRF

Rio - A negociação envolvendo a transferência de Fabrício Bruno para o West Ham deu uma paralisada. Apesar do Flamengo ter aceitado a oferta do clube inglês, o zagueiro ainda não deu o "ok" salarial para sacramentar a operação. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Com isso, Fabrício Bruno deverá ficar à disposição de Tite para a partida contra o Vasco, no próximo domingo, no Maracanã. Por conta da negociação, o zagueiro ficou no banco de reservas no jogo contra o Millonarios, na última terça-feira, pela Libertadores.



Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2022 contratado por R$ 15 milhões junto ao Bragantino. Na temporada seguinte se tornou titular e um dos destaques da equipe carioca. Em 2024, o defensor foi convocado por Dorival para os amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha em março. A oferta do West Ham é de cerca de 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões) pelo jogador.



No total, pelo Flamengo, Fabrício Bruno disputou 113 jogos, marcou cinco gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022, e do Carioca neste ano. Ele tem contrato até o fim de 2028.