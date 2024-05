Publicado 30/05/2024 00:00

A volta de Coutinho ao Vasco é um assunto que vem deixando os torcedores ansiosos. O meia, que já rescindiu seu contrato de empréstimo com o Al-Duhail, do Catar, tenta encerrar vínculo com o Aston Villa. Para voltar ao clube que o formou como profissional, o jogador terá que diminuir bastante seu salário. Haverá uma redução de cerca de 70%.

O clube carioca, que, inclusive, já começou a trabalhar no anúncio do retorno do jogador a São Januário, fará uma parceria com o jogador nas ações do Instituto Philippe Coutinho. Ele tem o sonho de desenvolver a organização para jovens e crianças no Rio de Janeiro.

O debate agora fica em relação ao número que Coutinho irá usar em seu retorno. Sem a 10, que pertence a Payet, o meia deverá usar a 30, camisa que usou quando subiu ao profissional, ou a 11, que usou na Seleção.

Coutinho está longe do Vasco desde 2010, quando foi para a Inter de Milão, da Itália. Também teve passagens por Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha.

Conversa com Pedrinho

Pedrinho, presidente do Vasco, comentou ontem sobre as negociações envolvendo Philippe Coutinho, meia revelado pelo clube e que, atualmente, pertence ao Aston Villa, da Inglaterra. O dirigente confirmou o interesse das duas partes no retorno do meia ao Gigante da Colina, e garantiu que terá uma reunião com o jogador na próxima semana.

"O Coutinho causa um alvoroço, na minha casa também, meu filho me pergunta todo dia. Ele tem um contrato com o Aston Villa, mas o mais importante é que ele tem o interesse de vir e nós temos o interesse de trazer. Após o clássico, eu vou encontrar com ele e teremos uma direção maior", comentou.

O presidente do Vasco também negou quaisquer conversas com Thiago Alcântara, ou outros nomes e falou sobre a atuação do clube na próxima janela de transferências.

"A única conversa que a gente teve foi com o Philippe Coutinho, não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento provável", disse.

Pedrinho também abordou uma conversa que teve com Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco. O dirigente falou sobre seus planos para o clube, mas deu tranquilidade ao português.

"O Pacheco é um cara supereducado, carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamentos e de jogos. Mostrei para ele um pouquinho do que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho", afirmou.