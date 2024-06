Dudu está longe dos gramados desde agosto de 2023 - Cesar Greco / Palmeiras

Dudu está longe dos gramados desde agosto de 2023Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 06/06/2024 17:45

São Paulo - Adversário do Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode ter um reforço de peso para o confronto: o atacante Dudu. Nesta quinta-feira (6), ele treinou com o restante do elenco e, portanto, há expectativa para que volte a ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira.

Leia mais: Vasco anuncia Felipe como novo diretor técnico

Dudu sofreu grave lesão no joelho direito em agosto de 2023 e está longe dos gramados desde então. O camisa 7 voltou a realizar atividades com o grupo em maio, mas houve um acordo com o Núcleo de Saúde e Performance para que seu retorno fosse depois da Data Fifa de junho.

Na última semana, o atacante chegou a sentir um incômodo na panturrilha direita. Porém, isto não significou um atraso em sua programação. Ele, inclusive, esteve em campo em jogo-treino para começar a recuperar o ritmo.

Leia também: Primeiro dia de Felipe tem contato com elenco e conversa com Álvaro Pacheco

Vasco e Palmeiras duelam na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 14ª posição, com seis pontos. Já o Verdão é o 7º colocado, com 11.