São Januário é a casa do VascoLeandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 06/06/2024 17:39

Rio - Nesta quinta-feira, 6, a Câmara do Rio aprovou em primeira discussão o projeto de lei sobre o potencial construtivo do Vasco , que visa a reforma de São Januário. Todos os 45 vereadores votaram a favor.

O PL ainda precisa ser aprovado em mais uma discussão para seguir para sanção ou veto do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Antes, ocorrerá a última audiência pública sobre a transferência do potencial construtivo e reforma de São Januário. Ela está marcada para a próxima terça-feira, às 19h, no próprio estádio do Vasco.

A primeira audiência pública aconteceu na Câmara dos Vereadores, em 15 de maio . A segunda foi na Barra da Tijuca, uma das regiões que receberá o potencial construtivo do estádio, no dia 29

O projeto de reforma de São Januário se baseia no que foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente do Vasco Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. A expectativa é que o estádio aumente a capacidade para aproximadamente 48 mil lugares.