Ídolo do clube, Pedrinho é o atual presidente do Vasco associativo - Reprodução

Publicado 07/06/2024 10:30

Rio - Após atrasar o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores no mês de maio, o Vasco não teve problema para pagar os salários em junho. A diretoria quitou nesta última quinta-feira (6) os vencimentos dos atletas e manteve as contas em dia, segundo informações do canal "Atenção Vascaínos".

Apesar do atraso no pagamento dos direitos de imagem no mês anterior, os salários continuaram em dia. Foi a primeira vez que houve atraso no salário ou direito de imagem em 18 meses sob a administração da 777 Partners. O atraso aconteceu justamente após a empresa perder o controle da SAF na Justiça.

Os salários são pagos até o quinto dia útil (neste mês foi pago no quarto dia útil). Já os direitos de imagem tem o vencimento no dia 20. O presidente Pedrinho tenta manter as contas em dia para evitar maiores turbulências. A goleada histórica para o Flamengo por 6 a 1 gerou protesto de torcedores.

O Vasco volta a campo no próximo dia 13, às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino tem a pior defesa da competição e tenta dar a volta por cima após a goleada sofrida para o Flamengo.