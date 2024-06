Recém-contratado pelo Vasco, o técnico Álvaro Pacheco prepara o elenco para o duelo com o Palmeiras - Leandro Amorim / Vasco.

Publicado 09/06/2024 11:13

Rio - O Vasco não teve jogadores convocados para a disputa da Copa América e, com isso, não terá desfalques - por causa do torneio - entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O uruguaio Puma Rodríguez, o chileno Medel, o paraguaio Rojas e o brasileiro Léo Jardim viviam expectativa de serem chamados por suas respectivas seleções.

O lateral-direito Puma Rodríguez havia sido convocado na data Fifa de outubro do ano passado, quando precisou ser cortado em cima da hora porque não estava em dia com a vacinação . No último sábado (8), porém, o técnico Marcelo Bielsa divulgou a lista de jogadores e o atleta do Cruz-Maltino ficou de fora.

Já Rojas e Medel perderam espaço no Paraguai e no Chile, respectivamente. As listas definitivas ainda não foram divulgadas, mas ambos ficaram de fora dos amistosos que antecedem o torneio continental.

Outro jogador do Vasco que poderia sonhar com a convocação é o goleiro Léo Jardim. Ele havia sido chamado para os amistosos da seleção brasileira em março , quando Ederson, do Manchester City, foi retirado da lista por lesão. Entretanto, o arqueiro vascaíno não jogará a Copa América. O técnico Dorival Júnior optou por levar Alisson (Liverpool), Bento (Athletico) e Rafael (São Paulo) para a posição.

Com o quarteto à disposição, o próximo compromisso do Vasco será contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 14ª posição na tabela, com seis pontos.