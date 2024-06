São Januário tem projeto para ampliar sua capacidade para mais de 47 mil lugares - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 10/06/2024 11:59

última audiência pública, marcada para terça-feira (11), no estádio, às 19h.

O projeto de lei de transferência do potencial construtivo de São Januário, aprovado por vereadores em primeira discussão na quinta-feira (6) , entra na reta final para ser sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. O Vasco convocou seus torcedores para participarem da

Leia mais: Veja imagens e detalhes do projeto de reforma de São Januário

Após essa terceira audiência, o projeto de lei, que é essencial para o Cruz-Maltino conseguir fazer a reforma de São Januário, ainda precisará passar por nova votação na Câmara dos Vereadores, para depois retornar à Prefeitura do Rio para a sanção. A aprovação em segunda discussão não será problema, diante do resultado anterior, com todos os 45 vereadores a favor.

A expectativa no Vasco é conseguir o quanto antes a aprovação do projeto de lei, para que possa vender esse potencial construtivo por R$ 500 milhões, o que garantiria praticamente todo o dinheiro para a reforma de São Januário.

Amanhã é dia de vascaíno em São Januário!#VascoDaGama pic.twitter.com/3LU8XbD7Hc — C.R. Vasco da Gama (@crvasco_br) June 10, 2024



Sobre a reforma de São Januário

O projeto para o estádio foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. O custo da obra está orçado em R$ 506 milhões.

Com a reforma, a capacidade de São Januário passaria para 47.383 pessoas, sendo 32.743 em pé na arquibancada. Estão previstas também a construções de duas torres na fachada histórica da sede do Vasco, assim como der um novo ginásio poliesportivo, assim como outras alterações.



O que é o potencial construtivo?



O potencial construtivo diz o quanto pode-se construir no terreno, respeitando a zona da cidade. São Januário, por exemplo, está localizado em uma região que permite um grande potencial construtivo, mas não o utiliza em sua totalidade.



Por isso, o projeto de lei visa transferir essa "sobra" para terrenos da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), e da Avenida Brasil. O Vasco garante já ter interessados em adquirir essa transferência, para ter a liberação para construir empreendimentos nesses duas regiões.