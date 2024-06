Luan pode render cerca de R$ 8 milhões ao Vasco - Cesar Greco / Palmeiras

Rio - O Palmeiras encaminhou a venda do zagueiro Luan para o Toluca, do México, por cerca de R$ 18,7 milhões. O Vasco , clube que o revelou, manteve 40% dos direitos econômicos do defensor em 2017, quando foi vendido ao Verdão, e, agora, ganhará aproximadamente R$ 7,5 milhões pela negociação.

Vale ressaltar que este valor ainda não conta o mecanismo de solidariedade, previsto para clubes que revelam os jogadores. O Cruz-Maltino teria algo em torno de 4% do valor da venda do jogador, o que pode fazer com que a quantia recebida passe de R$ 8 milhões.

No Vasco, Luan entrou em campo 167 vezes, fez 12 gols e deu uma assistência. Além disso, o zagueiro conquistou o bicampeonato carioca em 2015 e 2016.