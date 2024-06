JP, meia do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/06/2024 09:55

Rio - O Vasco teve uma cara nova na atividade do último domingo (9), no CT Moacyr Barbosa. O volante JP se reapresentou após um período de treinos com a seleção brasileira sub-20, na Granja Comary, em Teresópolis, e está à disposição para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro.

JP, de 19 anos, estava com a seleção brasileira sub-20 desde o dia 3 de junho. Ele foi convocado pelo técnico Ramón Menezes junto com outros 22 jogadores para um período de treinos de preparação para o Sul-Americano da categoria, que será realizado em janeiro, no Peru.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino tenta se recuperar após a goleada história por 6 a 1 sofrida diante do Flamengo, no Maracanã.