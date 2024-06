Vasco mantém busca por novo fornecedor para a próxima temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/06/2024 14:09

Rio - O Vasco segue em busca de um novo fornecedor esportivo. Com a saída da Kappa no fim do ano, o clube procura uma fornecedora substituta, mas ainda sem sucesso. A diretoria tinha conversas avançadas com a Puma, mas a briga entre os sócios da SAF esfriou o negócio, segundo informações do "ge".

A diretoria entende que o valor pago pela atual fornecedora é baixo e vê a troca como a possibilidade de aumentar a receita. A Kappa renovou o contrato até o fim de 2024 e paga cerca de R$ 600 mil. O acordo foi feito ainda na gestão de Alexandre Campello, em 2020, e renovado no ano seguinte.

A liminar que tirou o controle da 777 Partners sobre a SAF do Vasco foi a razão de ter esfriado as conversas entre Vasco e Puma, que estavam em estágio avançado. A diretoria do clube associativo, por sua vez, quer aproveitar o momento para ouvir outras interessadas na camisa.

O Vasco corre contra o tempo para fechar com um novo fornecedor. Apesar de faltar seis meses para o fim do acordo com a Kappa, é necessário definir a situação com antecedência para haver tempo hábil para a aprovação e produção das novas peças.