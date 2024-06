O técnico Álvaro Pacheco ganhou mais uma semana livre para treinar o time do Vasco - Leandro Amorim / Vasco.

mostrar poder de recuperação para superar um jejum de quase 10 anos sem vencer os paulistas. O início de trabalho de Álvaro Pacheco não está fácil. Após a humilhante goleada de 6 a 1 sofrida para o Flamengo , o Vasco tenta se recuperar contra outro adversário complicado, o Palmeiras, na quinta-feira (13), às 21h30 no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Com mais uma semana de trabalho, o treinador português tem a missão de fazer o Cruz-Maltino

São 10 jogos com seis derrotas e quatro empates desde a última vitória, em 2015. Naquele Brasileirão, o Vasco fez 2 a 0 no estádio do rival, com gols de Nenê e Rafael Silva, pela 34ª rodada. Desde então, os paulistas marcaram 15 gols contra apenas seis dos cariocas.

Os dois clubes não se enfrentaram em 2016, 2021 e 2022 porque o Cruz-Maltino disputou a Série B. A distância se aprofundou nos últimos anos em relação a conquistas e também no lado financeiro e no campo, como se vê pelo retrospecto.

Além disso, foi campeão apenas uma vez, do Carioca de 2016, enquanto o Palmeiras subiu de patamar no período. Foram duas Libertadores (2020 e 2021), quatro Brasileirões (2016, 2018, 2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), além de quatro Paulistas (2020,2022, 2023 e 2024) e uma Recopa (2022). O salto palmeirense de deu com a chegada do português Abel Ferreira, em 2020.

Agora, os vascaínos esperam que o compatriota Álvaro Pacheco tenha o mesmo sucesso que o amigo. Os dois técnicos, inclusive, costumavam se encontrar nas férias, em Portugal.

Diante de tamanho desafio, o Vasco precisa dar uma resposta à torcida após a derrota para o maior rival, na última rodada. Com mais uma semana de treinos, o recém-chegado treinador teve um pouco mais de tempo para conhecer melhor seus jogadores e trabalhar os muitos problemas do time. O novo teste será mais um de fogo, sem muita margem para ser reprovado novamente.

Relembre os últimos 10 jogos entre Vasco e Palmeiras

- Palmeiras 4x0 Vasco - 14/5/2017 - Brasileirão 2017

- Vasco 1x1 Palmeiras - 13/8/2017 - Brasileirão 2017

- Palmeiras 1x0 Vasco - 12/8/2018 - Brasileirão 2018

- Vasco 0x1 Palmeiras - 25/11/2018 - Brasileirão 2018

- Palmeiras 1x1 Vasco - 27/7/2019 - Brasileirão 2019

- Vasco 1x2 Palmeiras - 7/11/2019 - Brasileirão 2019

- Vasco 0x1 Palmeiras - 8/11/2020 - Brasileirão 2020

- Palmeiras 1x1 Vasco - 26/1/2021 - Brasileirão 2020

- Vasco 2x2 Palmeiras - 23/4/2023 - Brasileirão 2023

- Palmeiras 1x0 Vasco - 27/8/2023 - Brasileirão 2023