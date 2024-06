Gary Medel está perto de deixar o Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Gary Medel está perto de deixar o VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 11/06/2024 16:05

Rio - O zagueiro Gary Medel está perto de deixar o Vasco. De acordo com o canal argentino "Tyc Sports", o chileno chegou a um acordo verbal com o Boca Juniors e deu sua palavra a Riquelme, presidente do clube argentino, de que irá para a Bombonera em breve.

Medel conversa com o Vasco para tentar uma liberação imediata. O jogador de 36 anos tem contrato até dezembro, mas perdeu espaço desde a saída do técnico Ramón Díaz e não vem sendo aproveitado. No entanto, a expectativa era que ele ganhasse nova chance entre os titulares na partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (12), no Allianz Parque. Agora,O jogador de 36 anos tem contrato até dezembro, mas perdeu espaço desde a saída do técnico Ramón Díaz e não vem sendo aproveitado. No entanto,, nesta quarta-feira (12), no Allianz Parque.

não atua pelo Vasco desde o dia 27 de abril, quando o clube foi goleado pelo Criciúma e Ramón Díaz acabou deixando o cargo. Nas última semanas, o chileno vive clima tenso nos bastidores e enfrenta uma convivência difícil com o elenco cruz-maltino pelo fato de ter agredido um jogador da base. Medel, quando o clube foi goleado pelo Criciúma e Ramón Díaz acabou deixando o cargo. Nas última semanas, o chileno vive clima tenso nos bastidores e enfrenta uma

O veterano chegou ao Vasco no ano passado e foi importante na fuga do rebaixamento para a Série B. Ao todo, foram 32 jogos pelo time carioca.