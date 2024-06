Álvaro Pacheco busca primeira vitória no comando do Vasco - Leandro Amorim / Vasco.

Publicado 12/06/2024 14:24 | Atualizado 12/06/2024 14:26

Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Palmeiras, que será nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O técnico Álvaro Pacheco terá desfalques para o confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os meio-campistas Praxedes e Payet não embarcaram para São Paulo. Ambos sofrem com lesão na coxa direita e já iniciaram tratamento junto ao departamento médico cruz-maltino. Além da dupla, o goleiro Keiller, que passou por uma artroscopia no joelho direito, não será opção no banco de reservas.

Outro desfalque será o zagueiro Gary Medel. O chileno, que seria titular diante do Palmeiras, tem negociações avançadas para ser reforço do Boca Juniors, da Argentina. Por isso, pediu para não entrar em campo contra o Verdão

Por outro lado, Adson e David, que foram poupados na última rodada do Brasileirão, retornam e estarão à disposição para a partida.

O Vasco busca voltar aos trilhos após a goleada histórica sofrida para o Flamengo, por 6 a 1, no Maracanã. Neste momento, o time comandado por Álvaro Pacheco ocupa a 14ª posição, com seis pontos.

Confira a lista de relacionados do Vasco:

Goleiros - Léo Jardim, Pablo e Phillipe Gabriel;

Defensores - Léo, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Lyncon, Maicon, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Rojas e Victor Luis;

Meio-campistas - Galdames, Hugo Moura, JP, Sforza e Zé Gabriel;

Atacantes - Adson, Clayton, David, Rayan, Rossi, Serginho e Vegetti.